FOTOD | Pisaraterohke taaskohtumine: Helena Koivu jõudis tänu annetajatele tagasi Soome

37-aastasele lahutusdraamas siplevale koduperenaisele tulid vastu tema enda lähedased, keda oli Helenal väga hea meel näha. Siiski ei saanud ema tervitama minna tema ja Mikko ühised lapsed Sofie, Kasper ja Oskar, sest lapsed elavad nüüd isaga Turus. USA kohus määras lahutavatele vanematele aga võrdse hooldusõiguse, kuid tuldi vastu endisele sportlasele sellega, et leiti, et lapsed võivad kolida Soome. Helena on antud otsuse hukka mõistnud eelkõige seetõttu, et nende lapsed pole kunagi Soomes elanud, vaid nad sündisid USAs ning kogu nende elu on endiselt seal.