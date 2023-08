Kes siis kuulujutte levitas? Itaalia printsess teatas, et ta ikkagi pole tulevase Taani kuningaga suhtes

18-aastane printsess, kelle vanemad on Castro hertsog ja hertsoginna, tegi Instagrami avaliku postituse, kus tõmbas vee peale kõigele, mida meedias on väidetud. „Ma tahaksin rääkida asjad selgeks seoses alusetu kuulujutuga, mis on ringelnud minu kohta. Prints Christiani ja minu vahel on lähedane sõprussuhe,“ andis printsess mõista, et noorte vahel midagi enamat ei eksisteeri.

Oma kirjatükis tunnistav Maria Chiara, et esialgu ringelnud jutud panid ambitsioonikat printsessi isegi naeratama, kuid nüüdseks on kõlakad ületanud reaalsuse piirid. „Usun, et nüüd on aeg sellele kuulujutule lõpp teha. Kui mu elus toimuvad tähtsad sündmused, jagan neid teile suurima heameelega.“

„Kuigi me kõik naudime muinasjutte, siis see, mis tegelikult loeb, on reaalsus,“ lisas ta lõpetuseks.

Ei ole teada, kas kuulujutte soovis Maria Chiara ise maha rahustada või tuli suunis selleks Taani kuningakoja poolt. Mitmed varem meedias avaldatud väited olid tulnud Itaalia perekonna jaoks vägagi lähedasest allikast ning mitmed kuulujutud olid väidetavalt saanud alguse otse printsessi enda suust.

Näiteks kirjutas Daily Mail sel kuul, et printsess on kohtunud lausa Taani kuninganna Margrethega. Vägagi detailselt oli kirjeldatud seda, mida kaks naist olid väidetaval kohtumisel teinud ja rääkinud. Samuti olid mitmed infokillud Maria Chiara tausta kohta vägagi spetsiifilised ning temast ja ta õest tehti paparatsode poolt vägagi ära sätitud ja viisakas fotosessioon