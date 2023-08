Ebaõnnestunud kink ajas Maris Järva nutma: olin nii pettunud!

Kas Marisele on kingitud midagi sellist, mis talle ei meeldinud, vastas Järva: „Jah! Hakkasin isegi nutma! Ma sain endale IPodi, aga ma ei mäleta, mida tegelikult tahtsin. Äkki tahtsin hoopis fotokat saada. See oli ammu, niiet, sellest võib nüüd julgelt rääkida. Ja ma hakkasingi nutma, sest ma olin nii pettunud. Olin nii kindel, et sealt tuleb midagi muud ja siis tuli IPod,“ rääkis Järva.