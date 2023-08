Tänavu aprillikuus isaks saanud muusik ja peagi algava „Eesti otsib superstaari“ saatejuht Karl-Erik Taukar tunnistab, et tänaseks on tema elu täiesti teistsugune, ent õnneks oskas ta seda isegi ette näha. „Mul on väga-väga tubli naine ja ise olen ka proovinud tubli olla. Meie poiss on ka tubli,“ ütles muusik.