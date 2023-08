Kuidas seda küll lastele selgitada? Kim Kardashian tunneb Veneetsias püksata olnud ekskaasa Kanye Westi pärast suurt häbi

Klõpsud Kanyest ja Biancast tehti hiljuti Veneetsias, kui paari nautis paadiga mõnusat sõitu. Fotodel, mis on tehtud räppari selja tagant, on näha, kuidas palja tagumikuga Kanye istub paadis ning on paista, et tema uus kallim Bianca on põlvili tema jalgade vahel. Vaid paari meetri kaugusel neist istusid paarikese sõbrad ning samuti sõitsid nende paadist mööda ka teised seltskonnad.

Samuti on palju tähelepanu saanud ka Bianca välimus, kuna ta armastab kanda riideid, mis on läbipaistvad. Ta on käinud pidevalt tänavatel nahavärvi riietes, mille all ta pole kandnud pesu ehk sisuliselt on jäänud illusioon, et räppari kaasa on täiesti paljas.

Kogu Kanyet ja Biancat puudutav tekitab aga räppari endisele abikaasale Kim Kardashianile suurt häbi, piinlikust ja ahastust. Tõsielustaari tundva allika sõnul on Kim paarikesest tehtud uute piltide pärast mures. „Kuidas ta seda küll lastele selgitab? Tal on piinlik ja on Kanye pärast mures - ta uitab tänaval ringi paljajalu, šampanja käes. Miski pole siin ilmselgelt õige,“ teadis Kimi tundev allikas väljaandele The Sun rääkida.

„Kimi jaoks on see raske, sest kohe, kui ta arvab, et saab tema ja Kanye asjast edasi liikuda, siis midagi sellist juhtub ja ta tõmmatakse sinna kohe tagasi. Iga kord, kui Kanye ja Bianca teevad neid trikke, et käivad peaaegu paljalt ringi, tuleb kõigile meelde, et Kim kandis ülimalt ümber hoidvaid nahatooni rõivad sel ajal, kui oli Kanyega abielus,“ sõnas allikas veel ja lisas, et Kimile oleks meelt mööda kõik toimuv unustada.