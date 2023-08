Esimene eurolaulik teada: Belgia avaldas, kes neid tuleval aastal Rootsis toimuval Eurovisionil esindab

Belgiat esindab tuleval aastal Rootsis toimuval Eurovisionil noor talendikas Thomas Mustin, kes on paremini tuntud oma artistinimega Mustii. Tegemist on 32-aastase noormehega, kes on jõudnud juba välja anda kaks albumit ja kaasa löönud mitmes etenduses. Mustii on ka kohtunik Belgia saates „Drag Race Belgique“.