VÕRDLE | Mäletad seriaali „Sõbrad“ tegelaskuju Emilyt? Sarja tegija kritiseeris Rossi eksnaist kehastanud näitlejat

Vaatamata sellele, et seriaali „Sõbrad“ pole toodetud pea 20 aastat ning ühe peategelase Rossi eksnaise Emily tegelaskuju on juba unustusehõlma vajunud, on Helen Baxendale'i kehastatud roll saanud sel nädalal palju negatiivset kajastust. Kas tunneksite üldse maailma populaarseimas seriaalis mänginud näitlejatari tänapäeval ära?