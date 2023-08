Rootsi kroonprintsessi abikaasa kommenteeris oma tõsist haigust: võtan iga päev ravimit

Prints Danielil on kaasasündinud neeruhaigus, mis on aastate jooksul halvenenud. Olukord läks lausa nii halvaks, et aastal 2009 tehti talle elundisiirdamine. Õnneks ei pidanud sobivat doonorit kaugelt otsima - Danieli isa Olle oli nõus pojale oma neeru andma ning operatsioon möödus õnneks edukalt.