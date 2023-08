Prints Harry ja Meghan Markle'i lahutuskõlakad said hoogu augusti keskel, kui Sussexi hertsoginna jäi pildile ilma Harry kingitud kihlasõrmuseta. Nüüd on üks kuninglik allikas avaldanud, et Harry tunneb end Meghani otsusest sõrmust mitte kanda üpriski kurvalt ning kõige enam kardab prints lahutust.