FOTOD | Vanilla Ninja eksliige Triinu Kivilaan elust Šveitsi moodsas ridaelamus: meil on majas üks kohalike jaoks ebatavaline reegel

Ninjatüdrukute Lenna Kuurmaa, Piret Järvis-Milderi ja Katrin Siska tegemistest on üsna palju teada, kuid Triinu Kivilaane (34) elust on olnud vähem kuulda. Triinu, kes on Eestist eemal olnud pea kakskümmend aastat, elab koos elukaaslase Giuseppe Richardi (34) ja kahe kassiga Šveitsis Muttenzis ridaelamus. Lapsi tal veel pole. Triinu ei tegele enam muusikaga, vaid töötab kindlustusfirmas ja paneb hobi korras juuksepikendusi oma kodu keldrisse rajatud salongis.