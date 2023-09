Lugematutesse skandaalidesse sattunud eksmiss Laura Kõrgemäe suutis taas avalikkust üllatada kahe aasta eest, kui ta värskelt lahutatud naisena sammus Tallinna vanglasse, et abielluda sealse kinnipeetava Ranner Kausiga. Nüüdseks on see abielu lõppenud ning mees on tagaotsitav.