Stefan ja Victoria tegid pulmapäeval paparatsodele ninanipsu: saime vähe pulli teha!

Laulatusele oli kutsutud meeleolu looma muusik Carlos Ukareda. Noorpaar ütleb, et ta tegi selle nende jaoks lausa maagiliseks. „Carlos laulis sel ajal, kui Vici koos isaga altari poole kõndis. See oli meie lugu - One Directioni laul „You and I“,“ meenutab Stefan heldimusega.

„Naljakas lugu on see, et me saime väikest pulli teha, enne kui peopaika saabusime. Meil oli info, et ajakirjanikud jõudsid juba Siidrifarmi ja on valmis pilte klõpsutama. Tegime nii, et vahetasime enne kohalejõudmist Getteri ja Otiga (laulja Getter Jaani ja tema elukaaslane Ott-Sander Palm – toim.) autod ära ja alles kohapeal vahetasime tagasi,“ meenutab Victoria väikest vimkat.