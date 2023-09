KLÕPS | See on Harry Potter? Näitleja Daniel Radcliffe näitas superhead vormi

Danieli roll on komöödiasarjas „Miracle Workers“, kus ta kehastas kolmandas hooajas Ezekiel Browni. Nüüd on avaldatud telesarjast uued fotod, mis näitavad, kui palju on kunagise võluripoisi välimus muutunud - ta on nüüd palju musklilisem kui varem.

Hiljutistel piltidel poseerib Daniel pea paljalt - tal on jalas vaid valged aluspüksid. Fotole on ta jäänud efektse emotsiooniga ning paistab midagi karjuvat. Värske pildi on Daniel avaldanud oma Instagrami kontol. „See on minu augusti tuju selle kuumusega,“ kirjutas ta postituse juurde.

Sotsiaalmeedias on fännid tema pildi kiiresti heaks kiitnud. „Keegi võtke ta juba „Wolverine'i“ rolli,“ kirjutas üks kommenteerija postituse alla. „Millises Harry Potteri filmis see koht oli?“ uuris teine fänn. „Ma ei süüdista sind selles, et siin nii kuumaks läks,“ sõnas veel üks fänn.

Daniel Radcliffe sai koos oma kallima Erin Darke'iga aprilli lõpus armsa poisipõnni vanemateks. Radcliffe ja Darke on olnud koos juba üle kümne aasta, nad kohtusid filmi „Kill Your Darlings“ võtetel.