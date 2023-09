VIDEO | Romi Hasa peagi startivast suhtesaatest „Sellest saab meie suvi“: meie seriaal on väga aus

Enne „Sellest saab meie suvi“ suhtesaadet juhtima asudes oli Romi Hasa teleekraanilt eemal 17 aastat. Mis tunne oli tal telemaastikule üle tüki aja naasta? „Mõnes mõttes tuli ettepanek teha suhterealityt mulle üsna ootamatult, sest Eestis ei ole üldse võimalik väga kuidagi ette planeerida teletoodangut. Mulle tehti ettepanek, ma mõtlesin vist ühe ööpäeva ja ma otsustasin, et see on nii pöörane ja põnev asi, et miks mitte selles osaleda,“ avaldas „Sellest saab meie suvi“ saatejuht.

Kuidas kirjeldab saatejuht tuliuut realityt ja milline saade „Sellest saab meie suvi“ oma olemuselt on? „Võrreldes võib-olla teiste nooruslikemate ja võib-olla veidi kunstlikemate realitytega, kus inimesed näiteks pannakse kõik ühe majja kinni ja vaadatakse, mis hakkab juhtuma, kui nad seal möllavad, siis meie seriaal on väga aus. Me reaalselt läksime võttegrupiga kohale nende inimeste päris kodudesse. Näiteks mehed ütlesid, et nad koristasid terve öö enne, kui võttegrupp tuli. Me näitasime nende päris elu, päris kodu, nad rääkisid, mida nad päriselt oma elus tahaksid või millest nad tunnevad puudust,“ lausus Hasa.