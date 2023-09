ÜLEVAADE | Kaunist kooliaasta algust! Vaata, kuidas Eesti staarid 1. septembrit tähistavad

Aasta meelelahutaja Brigitte Susanne Hunt alustas tänavu sügisel kooliteed Tallinna Ülikoolis ja võtab ette juuraõpingud. Tarkusepäeval postitas ta sotsiaalmeediasse pildi endast ülikooli sättimas ja mõlgutas mõtteid eelseisva teekonna osas. „Imeilusat uur kooliaastat meile. Ma olen nii elevil, kõik on uus septembrikuus,“ kirjutas ta oma Instagrami postituse juurde ja lisas hiljem, et on juba liitunud juuratudengite organisatsiooniga.