Populaarne bänd Blink-182 pidi sel nädalal andma mitu kontserti Ühendkuningriigis, kuid ootamatult teatas ansambel, et kontserdid on edasi lükatud. Fännidele läkitatud pöördumises selgitatakse, et edasilükkumise põhjuseks on trummari Travis Barkeri perekondlikud põhjused.