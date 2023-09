Ühtsus perekonnas puudub? Prints Williamile ei meeldi onu Andrew naasmine kuninglikku rolli

Briti kuninglik perekond on hetkel Balmoralis nautimas suve lõppu ning teiste armastatud sinivereliste seas on kohal ka prints Andrew, kes aastaid tagasi suurde skandaali sattus ja kuninglikust rollist taandus. Väidetavalt peetakse plaani Yorki hertsogile ta vana roll tagasi anda, kuid sellele on eriti tugevalt vastu tema vennapoeg ja tulevane kuningas prints William.