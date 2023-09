kes need on? Red Bull SoundClash paneb kaks Eesti armastatud artisti Unibet Arenal mõõtu võtma

Tänavu 4. novembril astuvad Unibet Arenal vastamisi kaks Eesti artisti ja kumbki neist ei jäta kedagi külmaks. Kaalul on Red Bull SoundClashi tiitel, mille saaja otsustab rahvas. Kes aga on need artistid, kes publiku ees mõõtu võtma hakkavad, selgub juba 3. septembril.