VIDEOINTERVJUU | NOËP avaldas vahetult enne suurkontserti lubatud inimeste maksimumarvu: on isegi väike oht, et peame mingi hetk müügi peatama

„Eks ma olen elevil, nagu mu näost on näha. Ma olen, nagu öeldakse - üle kuu (inglise keeles väljend „Over the moon“ - toim.),“ ütles artist suhteliselt tuima, ent kavala näoga kaamerasse vaadates ja seejärel naerma pahvatades. NOËP lisas, et sai öösel enam-vähem magatud ning et ta tunneb end intervjuud andes nagu sportlane enne suurt võistlust.

Rääkides kontserdi algsest edasilükkamisest tõdes NOËP, et kuna ta ise pole korraldusliku poolega niipalju tegelenud, siis isiklikult talle see niiväga stressi ei olegi tekitanud. Küll aga märkas ta kõrvalt vaadates, et tiimil ei olnud väga lihtne kõiki muudatusi sisse viia. „Aga nagu näha, me oleme siin, lava on püsti, Trad.Attack! teeb soundi... et selles mõttes kõik jookseb,“ lisas muusik.