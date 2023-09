Muusiku ja ärimeeste ühine kingitus muusikakoolide õpetajatele ja õpilastele: kolme kontserdi piletid odavamaks

Holger Marjamaa, Heikko Remmel, Jussi Lehtonen ja kontsertide erikülaline Chad Lefkowitz-Brown annavad septembris Tallinnas, Tartus ja Narvas suure kontserdi. Selleks, et need oleksid kättesaadavamad ka muusikakoolide õpetajatele ja õpilastele, leppisid korraldajad ühe toetajaga kokku, et seda kasutatakse sihtotstarbeliselt soodsamate piletite võimaldamiseks.