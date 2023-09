FOTOD | Möll on Uues Maailmas tagasi! Kaheaastase pausi teinud tänavafestival toimub tänavu taas

Vabatahtlikest koosnev korraldusmeeskond toob kaheks päevaks pealinna tänavatele turu, toidu ja muusikalised etteasted. Sel aastal on mõlemal päeval avatud ka suur heategevuslik taaskasutuslaat. Sealsamas, kirbuturul võib kauplemas kohata ka lapsi, kes alles omandavad oma esimesi ettevõtluskogemusi.

Tänavafestivali eesmärgiks on kogukonna tugevdamine ühiste ettevõtmiste läbi, parandamaks linnaelanike elukeskkonda ning ühtsustunnet ja pakkuda igas vanusegrupis külastajatele vahvat meelelahutust tasuta, et kõik pered saaksid osa ühtsustundest kogukonnas ning toetades oma kohaloluga seeläbi kohalikke artiste ja ettevõtjaid.

Tänavafestival MTÜ juhatuse liikme Raido Jaan Rei sõnul on aastate vältel tänavafestivali õnnestumisele kaasa aidanud mitusada vabatahtlikku. „Vaid tänu meie kõigile pühendunud ja aktiivsetele vabatahtlikele oleme suutnud kogukonnaüritust ja -traditsioone aastate jooksul jätkata. Tasub tõdeda, et vabatahtliku töö olemust ja panust tuleb ühiskonnas rohkem hinnata. See avab tihti rohkem uksi kui oskame arvata,“ tõdes Rei.