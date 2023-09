Suur kleididraama: Eesti disainer tahaks Roberta Eineri loomingu eest raha tagasi saada, Eineri sõnul pole tasu nendeni jõudnudki

„Loomulikult soovisin kleidi tagastada. Pakuti uus kleit saata, kuid kuna meil siin Tallinnas on Roberta Eineri esindus olemas, siis otsustasin ise kleidi tagastada ja uue üle vaadata. Kohale jõudes avas mitte eriti vaimustunud olekus noormees meile ukse ja andis üle ukse kinnise paki, lisades, et on selle juba üle kontrollinud. Kuna augud jätsid mulle mulje, et tegu on suure tõenäosusega tehase praagiga, siis soovisin uue kleidi ise üle vaadata, et veenduda, et kogu partii pole samasugune,“ meenutab ta kirjutises asjade käiku.