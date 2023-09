FOTOD | Vana-Kalamaja uhiuuel ja hirmkallil tänaval peetakse kolm päeva pidu

Põhja-Tallinna vanema Manuela Pihlapi sõnul on kohalikud ettevõtted ja kogukond ehitustööde lõppu väga oodanud. „Ehitusperiood oli pikk ning muutis kõigi tänavakasutajate elu keeruliseks. Oleme tänulikud mõistmise eest ning usume, et Tallinna kaasaegseim ja huvitavaim tänav on kingitus kogu vaeva eest. Festivali eesmärk on äratada Vana-Kalamaja tänav ning kutsuda avastama uut tänavaruumi ja siin asuvaid ettevõtteid“.