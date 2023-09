„Issand kui tore!“ Evelin Võigemast avastas saate abil, et on sugulane armastatud Eesti lauljatariga

Seega on Lenna ja Evelin viienda põlve nõod ning mõlemad naised olid üllatunud, et see pole üldsegi kauge suguliin. „Ma ei oleks üldse oodanud, et Evelin. Ma ei oodanud üldse mitte midagi, ma olin valmis, ma ei tea milleks iganes. Issand kui tore,“ rõõmustas Lenna.