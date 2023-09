Saladusloor on langenud! Red Bull SoundClashil astuvad vastamisi NOËP ja Gameboy Tetris

Red Bull SoundClash on ainulaadne muusikaline sündmus, mis ületab tavapäraseid live-muusika raame. Artistid astuvad üles kahel vastanduval laval ning võistlus ise kulgeb läbi nelja erineva vooru. Show muutub iga vooruga aina kuumemaks, viies publiku plahvatuslikult põneva finaalini. See on pidu, kus põimuvad omavahel muusika ja loovus ning mis pakub kõigile absoluutselt unustamatu elamuse!

Novembri esimesel laupäeval Unibet Arenal toimuval üritusel astuvad esmakordselt konkurentidena lavale NOËP ja Gameboy Tetris.

NOËP ehk Andres Kõpper on muljetavaldava karjääriga artist. Üksnes Spotifys on tema loomingut kuulatud üle 60 miljoni korra - seda suures osas tänu Itaalias kuldplaadina tunnustatud loole „fk this up“. Album „No Man Is An Island“ tõi talle Eesti Muusikaauhindadel neli tiitlit ning sel aastal ilmus tema viimane plaat „Move Your Feet“.

„Ma ei olegi midagi sellist enne teinud, et teise kodumaise artisti laulu omas võtmes ise esitada,“ tunnistab NOËP. „Kuna Gameboy Tetrise muss on minu omast omajagu erinev, saab see olema põnev väljakutse,“ kinnitab ta.

Bändis 5Miinust kuulsust kogunud Pavel Botšarovit tuntakse enamasti Gameboy Tetrise nime all. Aastal 2020 valiti tema lugu „Für Oksana“ Eesti muusikaauhindadel aasta looks ning aastal 2021 pälvis ta Valgetähe IV klassi teenemärgi.

Gameboy Tetris paljastab, et plaanid on Red Bull SoundClashiga seoses suured! „Show on täis tummist energiat ja põnevaid üllatusi. Jätame mugavustsooni kaugele seljataha!“ lubab ta.

Ainulaadne kontseptsioon

Red Bull SoundClash show algab soojendusega, mille käigus esitavad artistid oma armastatumaid hitte. Esimene voor kannab nime „Cover“, kus mõĺemad artistid saavad ülesandeks esitada oma versioon mõnest tuntud laulust. Teises voorus – „Takeover“ - võetakse ette rivaali laulud ja esitatakse neid oma võtmes. Loo originaalne esitaja alustab ning tema vastane võtab loo poole pealt üle.