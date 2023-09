„No ega ma poleks ise ka oodanud!“ Ivo Linna leidis endale uue üllatava lavapartneri

Legendiga koostööd tegev muusik ja helilooja tõdes, et tal on naljakas kuulda oma uue partneri tagasisidet. „Eks ma ise samamoodi ju mõtlesin. Paljud, ka muusikakriitikud, on proovinud minu žanreid nagu määrata ja mis muusikat ma teen, et seda on suhteliselt keeruline teha. Eelmine album oli mul death metal ja nüüd ma teen Ivoga drum'n'bass'i. Mulle sellised mix'id nagu meeldivadki,“ selgitas Laasner.