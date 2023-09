FOTO | Ita Everi hauakivile märgiti vale sünniaasta

Nimelt on 1. aprillil 1931. aastal sündinud naise sünniaasta asendatud aga 1937. aastaga ehk Ita on märgitud kuus aastat nooremaks. Näitlejatari viimane puhkepaik asub Tallinna Metsakalmistul, kus ta on maetud oma vanemate Nadežda ja Alfred Everi ning poja Roman Baskini kõrvale.

Kuna Ita oli armastatud paljude eestlaste poolt, on foto tema hauakivist hakanud ringlema kulutulena ning selline apsakas on teinud mitmed inimesed sotsiaalmeedias pahaseks. Kroonikale foto kõnealusest hauakivist saatnud lugeja tunnistab, et ta on vaatepildist lausa šokis.