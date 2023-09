Pole enam kaua oodata! „Eesti uue superstaari“ otsingud algavad täna väga värvikate eelvoorudega

TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur tunneb suurt rõõmu, et Eestimaa saab taas kaasa elada uute talentide sünnile. „Läbi aastate on „Eesti otsib superstaari“ olnud väga olulisel kohal nii Eesti muusikatööstuses kui ka meelelahutusmaailmas. Talendisaatest sirgunud andekad lauljad esindavad Eestit Eurovisioonil, juhivad edukalt telesaateid ja on armastatud artistid. See saade muudab paljude noorte elu, loob uusi võimalusi ning annab unikaalse kogemuse töötada ligi pool aastat meie tipptasemel tegevmuusikutega ja osaleda maailmatasemel teleproduktsioonis,“ selgitab Signe Suur.

T1 Keskuse tegevjuhi Tarmo Hõbe kinnitusel on T1 Keskusel heameel entusiastlikke ja superstaari tiitlit ihkavaid noori võõrustada. Uue hooaja auks on T1 keskus nii seest kui ka väljast saanud superstaarisaate-stiilis rüü, mida on näha juba kaugelt, sest ka uhke vaateratta Skywheel of Tallinn keskel helendab tulikiri „superstaar“.

„Eesti otsib superstaari“ uue hooaja kohtunikud on Mihkel Raud, Birgit Sarrap ja Koit Toome. Mihkel Raud leiab, et „Eesti otsib superstaari“ saade on otsekui kiirtee meelelahutustööstusesse. Ka Koit Toome kinnitab, et superstaarisaade on andekatele noortele karjääri alustamiseks väga hea platvorm. Birgit Sarrapi sõnul muutis just see saade tema elu täielikult: „Olen käinud väga paljudes erinevates telesaadetes, andnud kontserte, esindanud Eestit Eurovisioonil, aga just „Eesti otsib superstaari“ jääb kõige olulisemaks ja südamelähedasemaks.“

Kohtunikud lubavad, et on heatahtlikud ja annavad ausat tagasisidet, mis aitab paljudele tuule tiibadesse saada ning silma jääda produtsentidele ja laululoojatele, et muusikamaastikul aktiivselt tegutsema hakata.

Saatejuht Karl-Erik Taukar soovib kõigile superstaarikarussellile pääsejatele palju edu. „Eesti järgmine ametlik superstaar võiks olla senisest veelgi mitmekülgsem ja eelkõige muusik, kes lisaks laulmisele oskaks mängida ka mõnd muusikainstrumenti või juhtida bändi,“ mainib ta.