Soome leht: Helena Koivu on kodutu ja tema tulevik on lahtine

Helena ja endise hokitähe Mikko Koivu inetu lahutussaaga kulmineerus kuu aega tagasi, kui mees pakkis asjad USAs lõplikult kokku ja kolis nende ühiste lastega oma kodumaale tagasi. Loa selleks oli ta saanud kohtult, kuid seadusesilmis peaksid nad laste hooldusõigust jagama täpselt võrdselt. Eestlanna teatas koheselt, et tema tahab lastega elada edasi Minnesotas.

Nüüd on Helena aga jõudnud Soome ning Seiska andmetel ei ole veel teada, kus naine elama hakkab. Pere vanimad lapsed on Turus juba kooliteed alustanud, kuid ilma Helena nõusolekuta. „Miks Turu ehk linn, millega mul pole mingit sidet? Mu õed elavad Helsingis ja vanemad Eestis. Siin on arvestatud ainult Mikko huvidega,“ kurtis Helena väljaandele.