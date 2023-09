Aasta ootamatuim lahutus: Joe Jonase ja „Troonide mängu“ staari abielu on jooksnud karile!

Väidetavalt on staarpaari abielu varjutanud viimased pool aastat mitmed probleemid, mida Jonas ja Turner enam lahendada ei suuda. TMZga rääkinud inimeste sõnul on just mees olnud see, kes nende kahe ühise tütre üle viimase kolme kuu jooksul hoolitsenud on. Samal ajal on ta ka aktiivselt oma pereansambliga tuuritanud ning lapsed on temaga kaasas olnud.