Genka oma pereelust: võin öelda, et ma pole kõige parem abikaasa

Genka on abielus raadiohääl Maris Kõrvitsaga. Mida Genka oma naises kõige enam hindab? „Ma arvan, et ta on väga hea ema, ta on töökas ja ta jaksab kõike seda taluda, sest võin öelda, et ma pole kõige parem abikaasa. Nagu öeldakse, et sa oled hea sõber, aga mitte kõige parem elukaaslane,“ ütleb Genka, et eelkõige tunneb ta seda oma ameti tõttu. „Käin ringi ja olen igal pool. Hindan tema kannatlikkust ja et ta kannab ka minu eest hoolt.“

„Meil on palju vaidlusi, sest oleme mõlemad päris jonnakad. Kindlasti üks oluline asi on see, et me anname teineteisele ruumi,“ tõdeb Genka, et tema pika suhte saladuse võti peitub kommunikatsioonis ja teineteisele ruumi andmises.

Henry ja Maris on koos aastast 2009, kuus aastat hiljem tegid nad oma liidu ametlikuks Rehe küünis, Üksnurme külas aset leidnud pulmapeoga. Nende peres kasvab kolm ühist last: tütar Tuule Teele ning pojad Karl Villem ja Aksel. Marisel on varasemast suhtest täiskasvanud poeg Oscar.