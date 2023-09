Paljas tagumik maksis kätte: Kanye West sai koos abikaasaga Veneetsia paadifirmalt eluaegse sõidukeelu

Veel tõi paadifirma välja, et nende pardal viibinud töötajad ei teadnud absoluutselt seda, millega Kanye paadis tegeleb ning et ta on paadis istudes oma püksid alla lasknud. Ettevõte sai sellest teada alles siis, kui avalikkuse ette jõudsid pildid Kanyest ja Biancast paadis sahkerdamas, vahendab Page Six.

Kanyest ja Biancast tehti hiljuti Veneetsias klõpsud, kui paari nautis paadiga mõnusat sõitu. Fotodel, mis on tehtud räppari selja tagant, on näha, kuidas palja tagumikuga Kanye istub paadis ning on paista, et tema uus kallim Bianca on põlvili tema jalgade vahel. Vaid paari meetri kaugusel neist istusid paarikese sõbrad ning samuti sõitsid nende paadist mööda ka teised seltskonnad.