Lahutussahinad ei vastagi tõele? Joe Jonas kannab endiselt abielusõrmust, Sophie Turner oli abikaasat kontserdil toetamas

Eile lahvatanud lahutusuudistest toodi peamiselt välja seda, et Joe Jonas ei kanna enam oma abielusõrmust ning on teinud esimesi samme selleks, et oma abielu Sophiest lahutada. Allikate sõnul oli muusik suhelnud mitme Los Angeleses tegutseva advokaadiga ning valmis lahutuspaberid sisse andma. Väidetavalt on staarpaari abielu varjutanud viimased pool aastat mitmed probleemid, mida Jonas ja Turner enam lahendada ei suuda. TMZga rääkinud inimeste sõnul on just mees olnud see, kes nende kahe ühise tütre üle viimase kolme kuu jooksul hoolitsenud on.