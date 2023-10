FOTOD | Ewert Sundja räägib kõik hingelt ära oma koerale: pean vahel temaga öösiti pikki vestlusi elulistel teemadel

Ewert and The Two Dragonsi solisti Ewert Sundja (40) perre võeti koer laste tungival soovil. Valik langes Welsh Corgi Pembroke’ile, tõule, mida jumaldas Ühendkuningriigi kuninganna Elizabeth II. Kokkupuude selle armsa lühikeste käppadega koeratõuga oli Ewertil juba olemas – tema vennal on sama tõugu lemmik. Ewertile, kes oli korduvalt venna koera hoidnud, tundus korgi igati sümpaatne. Üks plusse on ka koera suurus või, nagu Ewert ütleb, suhteline väiksus – Monty mahub kenasti sõiduautosse jalge ette kerra.