VIDEO | TV3 läheb sügishooajale vastu pika uudistesaatega. Kanali tegevjuht Signe Suur: oleme ainukesed, kellel on tunniajane uudistesaade

„Nüüd, kui on tunniajane saade, siis sinna mahub uusi rubriike, uut sisu palju. Ma arvan, et me oleme täna seal, kus meil on väga-väga tugev uudistetiim, meil on head ajakirjanikud. Meil on sisu, meil on sporti palju. Me oleme küll julged - me oleme ainukesed, kellel täna nüüd on tunniajane sõltumatu klassikaline saade. Kuna see ei ole meelelahutusega kahasse, siis sinna mahub kindlasti palju välisuudiseid ja palju uudiseid erinevatest Eesti paikadest ka,“ sõnas TV3 tegevjuht Signe Suur.