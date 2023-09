Grete Griffin oma abikaasa räpasest lahutusest: kõike, mida naine tahtis ja küsis, ta ei saanud

Usutluses paljastab Grete, et sel hetkel, kui tema Robertiga tutvus, oli mehe suhe oma esimese lapse ema Rebecca Liddicoatiga juba ammu läbi, kuid finantsküsimuste tõttu venis nende lahutus kahe aasta pikkuses. „Tema naine oli tavaline inimene, kes oli abiellunud miljonäriga, ja seal oli raha ikkagi peamine teema. Kui hakatakse lahutama kellestki, kellel on raha, võivad inimesed käituda väga halvasti,“ selgitas eestlanna.

Samal ajal mõistis aga suurem osa avalikkusest nende suhet hukka, sest meedias keskenduti peamiselt sellele, et Rebecca ja Robert olid seitse kuud enne mehe tutvumist Gretega saanud tütre. TMZ kirjutas toona, et nad hakkasid suhtlema juba siis, kui Rebecca arvas, et nad on õnnelikus abielus. „Paljud arvavad, et kui lahutad kaks aastat, peadki kogu selle aja kodus istuma ega tohi isegi kellegi teisega suhelda. Robert aga nii ei arvanud ja tahtis edasi liikuda. Osale see ei meeldinud ja internet oli täis inimesi, kes avaldasid oma arvamust. Aga kui tahad õnnelik olla, pead selle kõik laskma ühest kõrvast sisse ja teisest välja,“ ütles Grete nüüd.