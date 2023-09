Jõekalda võrdlusest Zevakini ja Valtinguga: see on see, kui Volgat võrreldakse Ferrariga

Mida arvavad aga Jõekalda ja Margna üldse sellest, et neid nooremate kolleegidega on hakatud sotsiaalmeedias intensiivselt kõrvutama. „See on puhas rõõm ainult, kui nooremate ja vintskemate sellidega meid võrreldakse. Mina olen selle üle vaid väga õnnelik. See on see, kui vana Volgat võrreldakse Ferrariga. Väga tore ja ma olen väga rahul,“ rõõmustas Jõekalda andes intervjuud TV3le.