Vahur Kersna käis Freddie Mercury varaga tutvumas: järjekord ehmatas esimese hooga ikka kangeks

Vahur Kersna (61) oli koos poeg Kelviniga (17) sõitnud spetsiaalselt Londonisse, et külastada Freddie Mercury „World of His Own“ väljapanekut. Järjekord, mis New Bond Street'il tund enne avamist näituse ukse ees lookles, ulatus ümber terve kvartali, olles pea kilomeetri pikkune.