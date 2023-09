FOTO | „Kunagi näeme jälle!“ Kristel Aaslaid jättis vanaemaga hüvasti

Varem on Kristel andnud erinevates postitustest ja intervjuudes mõista, et on oma esivanemaga väga lähedane. „Helistasin vanaemale ja rääkisime veidi juttu. Küsisin talt, et mida ta oma nooremale minale ütleks - ta mõtles veidi, arvas esiti, et tagasivaadates on kõik läinud nii nagu minema pidi. Aga, et tööd sai liiga palju tehtud. Soovitas, et ei pea nii palju. Et ei tasu ennast läbi põletada. Arvan, et see kehtib igas asjas. Võtame aega enda jaoks,“ kirjutas Kristel Aaslaid 2020. aastal Instagramis ning kutsus kõiki oma vanavanemaid koroonapandeemia ajal meeles pidama.