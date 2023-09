Robin Juhkental suhtest oma isaga: ta oli õnnetu joodik, kellele ei meeldinud mitte miski

Robin elas ema ja vennaga Tallinnas Nõmmel üürikorteris. Nende ülemine naaber oli maja omanik, vanem daam, kellele noormehe pillimäng ja laul eriti meeltmööda polnud. „Kui teda majast lahkumas nägin, teadsin, et tohin laulda, ja ühel sellisel neljakümneminutilisel ajavahemikul, mil tädi poes käis, „Sireni“ algne versioon sündiski,“ meenutab Robin. Kuna talle tundus, et see on tema sahtlis leiduvatest lugudest kõige tugevam, saatiski ta selle Eesti Laulu konkursile. Siiamaani ei suuda Robin uskuda, et pani Eesti Laulu konkursi kinni, sest „Siren“ on tema arvates liiga alternatiivne.