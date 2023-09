Oodatud kohtumine jääb ära: kuningas Charles ei leia oma päevakavas aega prints Harryga vestlemiseks

Prints Harry on olnud raskelt haigetele lastele mõeldud heategevusorganisatsiooni WellChild patroon ligi 15 aastat. 7. septembril saabub ta Ühendkuningriiki, et võtta osa organisatsiooni iga-aastaselt auhindade üleandmise ürituselt.

Enne visiiti levisid mitmed kuuldused sellest, et Sussexi hertsog kohtub üle pika aja taas kodumaale naastes oma isa kuningas Charles III-ga. Nüüd on kuninglikud allikad aga avaldanud, et kõnealune kohtumine jääb ära - kuninga päevakava on sellest liiga tihe ning ta ei nihuta ühtegi planeeritud kohtumist, et oma noorimat poega näha.

„Tal ei ole kalendris selleks aega,“ märkisid kuninglikud allikad, miks kohtumine ära jääb. Harry ja tema isa suhted on jahedad olnud juba mõnda aega ning eriti suure löögi said need tänavu jaanuaris, kui Harry avaldas. Samuti on tulnud avalikuks, et Ühendkuningriigis viibides ei kohtu Harry ka oma vanema venna Williamiga. Väidetavalt ei ole kunagi lähedased vennad omavahel lausa kuid rääkinud, vahendab OK Magazine.

Samas levisid augusti keskel veel kuuldused, et Harry ja Charles on siiski kohtumas, kuid hoopis 17. septembril. Just sel ajal lendab Harry oma heategevusliku ettevõtmise Invictus Gamesi Saksamaal toimuvalt ürituselt Londoni kaudu tagasi Californiasse. Ka kuningal on siis vaba aega, kuna saabub septembri keskpaigas Balmoralist tagasi Londonisse ning 20. septembril suundub ta riigivisiidile Prantsusmaale.

„Kuningal on paar vaba päeva Londonis, et kohtuda oma pojaga. Personal paneb hetkel paika viimaseid detaile,“ kommenteeris allikas tollal kuninga plaane kohtumisega seoses. Kas see kohtumine ka päriselt toimub, näitab aeg.