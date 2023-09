Lapseootel kaasa oli olulisem! Selgus põhjus, miks Travis Barker ootamatult oma bändi kontserdi edasi lükkas

Reedel teatas Blink-182 sotsiaalmeedias, et nende kolm kontserti lükkuvad ootamatult edasi. „Kiireloomulise perekondliku asja tõttu on Travis naasnud koju Ameerika Ühendriikidesse. Glasgows, Belfastis ja Dublinis toimuva pidanud kontserdid on edasi lükatud. Rohkem informatsiooni Travise Euroopasse naasmise ja kontsertide uute kuupäevade osas antakse esimesel võimalusel,“ kirjutas bänd oma lühikese pöördumises fännidele, mille nad postitasid X-i (varem Twitterisse). Eelpool mainitud kontserdid pidid toimuva vahemikus 1.-5. septembrini.

Nüüd on välja tulnud, et antud perekondlik asi peitus Barkeri lapseootel kaasas Kourtney Kardashianis. Tõsielustaarina tuntust kogunud naine vajas ootamatult haiglaravi ning viibis veidi aega haiglas. Nüüd on Kardashian aga kodus tagasi ja allikate sõnul läheb tal paremini. Mis põhjusel ta haiglaravi vajas, ei ole veel selgunud. „Ta tunneb end paremini. Ta on õnnelik, et Travis on kodus tagasi,“ avaldas üks allikas väljaandele People.