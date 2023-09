FOTOD | Ongi ametlik! Kylie Jenner ja noor filmistaar tulid esmakordselt paarina avalikkuse ette

Tõsielustaar Kylie Jenner ja mitmetes kassahittides peaosatäimisi teinud Timothée Chalamet on väidetavalt olnud paar juba mitu kuud, kuid kurjad keeled sotsiaalmeedias arvasid, et kogu nende suhe on mänedžeride poolt väljamõeldud meediatrikk. Nüüd tõestasid noored, et nii see ikkagi ei ole.