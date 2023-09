FOTOD | Nargenfestivalil kõlas Pärdi päevade raames Pärdi ja Tormise looming

VHK keelpilliorkester toob ühte kontserdikavva kokku Arvo Pärdi ja Tallinna Muusikakooli ajast tema õpetaja Veljo Tormise teosed. Mõlema helilooja loomingu oluline lähtepunkt on olnud sõna – sõna, mis võib olla loomingu algimpulss, aga ometi teoses mitte kõlada. Siiski kannavad need teosed oma algtekstidega tugevat ühisosa ja vaimsust. Nii Pärdi kui Tormise muusika on olnud Nargenfestivali kandvad teljed, kuid harva on need kõlanud koos ühes kavas. Kontsertidel astub üles maailma ühe mainekama ja olulisema, Carl Nielseni nimelise rahvusvahelise viiuldajate konkursi võitja Hans Christian Aavik.