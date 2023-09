Roberta Einer mõtleb pere loomisele: julgen öelda, et kui inimene mu kõrval seda sihti ei toida, siis pole mul talle midagi anda

Kolmekümnendat sünnipäeva ootas Roberta elevusega, kassnaise kostüüm riidepuul triigitud. Alates suurest juubelist on ta elanud oma parimat elu. „Ma päriselt tunnen, et pärast seda hetke hakkasin elama iseendale. Ma ei mõtle üle, mulle ei lähe korda, mida keegi kuskil arvab. Kui tahan, tegutsen. Kui tunnen, siis ütlen. Ma ei raiska, vaid kasutan aega. See taipamine, et elada tuleb endale, mitte teistele, tuli tänu vananemisele“