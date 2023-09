Populaarse Saksamaa bändi Rammsteini ninamees Till Lindemann tuleb sel reedel välja oma sooloprojekti muusikavideoga, millest esimesed katkendid on jõudnud juba sotsiaalmeediasse. Saksa meedia on video juba eos šokeerivaks tituleerinud ja fännid spekuleerivad, et uues loos viitab Lindemann teda sel suvel tabanud skandaalilainele.