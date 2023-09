Tuhandete eestlaste üks lemmikseriaale „Grey anatoomia“ on peagi saamas endale 20. hooaega ning vaikselt on kõik esialgsed peategelased asendunud uute nägudega. Eelmisel hooajal sai endale tähtsa rolli ka üks soomlane, kelle puhul ei saaks koheselt arugi, et tema juured ulatuvad Põhja-Euroopasse.