Eurovisioni võitja elu on halvanud pöörased jälitajad: üks murdis majja sisse, teine ahistab mehe naistuttavaid

37-aastasel Rybakil oli plaanis sel aastal minna tuurile ja lasta välja uut muusikat. Valgevenes sündinud, kuid Norras üles kasvanud muusik kolis USAsse paar aastat tagasi, kui ta otsustas koroonapandeemia ajal astuda ülikooli Chicagos. Eelmisel suvel said ta õpingud läbi ning mees kolis riigi läänerannikule.

„Muusika asemel pean...Esiteks on mul Los Angeleses uus jälitaja. Ta on mind iga päev ahistanud, juba pikemat aega. Ta ilmus isegi öösel mu majja,“ ütleb Rybak videos, mida ta on üles laadinud oma TikToki kontole. Mehe sõnul on tegemist naisterahvaga.

Lisaks sellele on Rybakil veel üks jälitaja, kes on siiani suutnud jääda anonüümseks. Muusiku sõnul on selle internetis tegutseva tundmatu ahistaja kinnisideeks Rybakile naistuttavate ründamine. Sihtmärgiks on antud jälitaja võtnud naised, keda Rybak Instagramis jälgib.

„Pole vahet, kas see on mõni minu kolleeg, kohtingupartner või fänn, kuid kui nende kontol on foto koos minuga, siis nende kohta kirjutatakse igapäevaselt internetti väga halbu asju,“ kirjeldab Rybak antud jälitaja tegevust.

„See on siis asi, millega ma olen pidanud tegelema. Samal ajal olen proovinud keskenduda muusikale, aga ma tänan teid toetuse ees,“ lisas Norrale võidu toonud muusik lõpetuseks.