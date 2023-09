ÜLEVAADE | Suhted justkui sõit Ameerika mägedel. Kas lõpuks leitud armuõnn saab Kaja Kallase karjäärile saatuslikuks?

Peaminister Kaja Kallas on jätnud selja taha lahutatud abielu ja veel mitmed suhted, leidnud viimaks enda kõrvale elu armastuse, abikaasa Arvo Halliku, kuid kurioossel moel on just see liit hävitamas tema karjääri suures poliitikas. Nädala pärast tähistavad abikaasad oma 5. pulma-aastapäeva.