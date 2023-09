Ruslan Trochynskyi: Eesti inimesed on endiselt valmis Ukrainat aitama

„Praegu läksid lapsed kooli ja nende jaoks on kõige olulisem turvaline õhkkond. Selleks ongi pommivarjendid, mis kaitsevad ja tagavad õpingutel nende turvalisuse.“

Trochynskyi sõnul näitas 24. augustil aset leidnud kontsert, et eestlased ei ole sõjaga harjunud, vaid endiselt soovivad Ukrainat aidata. „Oli näha, et inimesed on valmis. Isegi kui on raske, leiavad kümme eurot ja saadavad. Leidke enda jaoks fond, mida te usaldate, mille kaudu teie abi Ukrainasse jõuab,“ ütles Ruslan ja julgustas inimesi edasi annetama.

Kontserdil astus üles lisaks Stefanile, Elina Nechayevale, Tanel Padarile, Eesti Rahvusmeeskoorile ja Svjata Vatrale üles ka Ukrainale esimese Eurovisioni lauluvõistluse võidu toonud Ruslana.

Ruslana on Eestile tänulik

Ruslana tõi välja, et Tallinnal on palju sarnasusi tema kodulinna Lviviga. „Mind inspireerib see, kui palju inimesi Eestis toetavad Ukrainat. Meil on tõesti tunne, et Eesti on meiega, suur aitäh selle eest. Olete meid abistavate riikide liider ja me oleme selle eest väga tänulikud,“ lausus Ruslana RusDelfile antud intervjuus ja lisas, et Ukraina iseseisvuspäeval on tal oma koduriigist raske lahkuda.

„See on meie kõigi jaoks väga tähtis päev, oluline on sellel traagilisel ajal ühineda. Ma tahan kõigile rõhutada, et me ei räägi enam oma riigist, vaid eludest. Need ei ole enam sõnumid ja uudised – see on päris elu. Ärge keskenduge kaardile ja piirkondadele, keskenduge inimestele ja sellele, kui paljud on surnud ja surevad praegu. Aitäh, Eesti, teie jõu, toetuse ja annetuste eest. See on kõigi ukrainlaste jaoks väga oluline ja me tahame teid tänada,“ lausus Ruslana veel.